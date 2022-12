Rei Carlos III encontra-se com atores Ryan Reynolds e Rob McElney

O Rei Carlos III e a rainha consorte encontraram-se com Ryan Reynolds e Rob McElney em Wrexham, no País de Gales. Os monarcas britânicos visitaram o clube de futebol da cidade, que foi comprado pelos atores no ano passado.

O encontro aconteceu no meio do campo de futebol. Os atores de Hollywood deram as boas vindas ao Rei e à rainha, que visitaram as instalações do clube de futebol esta sexta-feira, durante uma visita à cidade Wrexham, no país de Gales

Ryan Reynolds e Rob McElhnney assumiram a direção do clube no ano passado, com o objetivo de fazer a equipa subir de liga. O Rei Carlos e Camila conheceram jogadores e funcionários e ainda aproveitaram para ver os planos para o futuro do clube.

A jornada dos dois atores, pode ser acompanhada no documentário do Disney+ "Made in Wrexham". A série acompanhou o clube ao longo da temporada.

Os monarcas britânicos estiveram em Wrexham para conferir, formalmente, o estatuto de cidade concebido a oito comunidades, no âmbito do jubileu de Platina da Rainha Isabel II.

A visita aconteceu um dia depois da Netflix lançar a primeira parte da série documental “Harry & Meghan”, onde os duques de Sussex falam sobre o que os levou a abandonar a família real.