Coreia do Sul aprova moção de demissão do ministro do Interior e da Segurança por tragédia no Halloween

A Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou hoje uma moção de demissão do ministro do Interior e da Segurança, Lee Sang Min, pela resposta falhada do Governo ao desastre durante o Halloween em Itaewon, em que morreram 158 pessoas.

A votação teve 182 votos a favor e um voto foi declarado inválido, quando eram necessários 150 votos para passar. No entanto, membros do Partido do Poder Popular (PPP), no poder, deixaram a sala antes do início do processo de votação.

De acordo com Yonhap, a moção tinha sido apresentada na quinta-feira pelo Partido Democrático (PD) e foi submetida à Câmara 72 horas mais tarde, como exigido pelas regras da Assembleia Nacional, onde a oposição tem maior peso.

No entanto, é possível que o Presidente Yoon Suk Yeol rejeite a moção, o que é considerado provável pelos meios de comunicação locais, embora o PD tenha ameaçado impugnar o ministro, se ele a rejeitar.

Esta é a segunda moção aprovada pela Assembleia para demitir um membro do gabinete da Yoon. Em setembro, o mesmo partido apresentou uma moção de impeachment contra o ministro dos Negócios Estrangeiros, Park Jin, por causa de uma controvérsia sobre as viagens do presidente ao Reino Unido e aos EUA, a qual foi rejeitada por Yoon.

Fontes do gabinete presidencial disseram hoje a Yonhap que o gabinete não tem "nenhuma posição" em resposta à aprovação da moção, o que foi interpretado como uma rejeição da mesma.

Yoon mantém a sua posição de que a moção vai contra os "esforços contínuos do governo para chegar ao fundo da questão", referindo-se ao desastre de Itaewon.

A decisão da Assembleia demora normalmente um dia a chegar à mesa do presidente, pelo que se espera que Yoon anuncie na segunda-feira que rejeita a demissão do ministro após receber a notificação oficial.

A tragédia ocorreu quando uma multidão se juntou na noite de 29 de outubro para celebrar a primeira festa do Halloween desde a pandemia, a qual decorreu no cosmopolita distrito de Itaewon, em Seul.

Cerca de 100 mil pessoas, na maioria jovens, vestidas para o Halloween, convergiram para Itaewon, uma zona de bares e discotecas num labirinto de vielas estreitas e íngremes ao longo de uma avenida principal de Seul.

Segundo as autoridades, as pessoas terão sido esmagadas até à morte, depois de uma grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton.