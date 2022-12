Queda de neve em Londres provoca constrangimentos no aeroporto de Gatwick

A neve está a causar problemas no Reino Unido, em particular na cidade de Londres. A circulação nas estradas está comprometida e um dos aeroportos da capital britânica foi forçado a encerrar a pista.

A neve começou a cair no sul da Inglaterra no final da tarde e já está a provocar complicações na circulação, relata o correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes. Em algumas estradas, principalmente as mais rurais, o trânsito já está condicionado.

Mas o principal constrangimento é no aeroporto de Gatwick – o segundo maior do Reino Unido. A pista está encerrada devido à acumulação de neve e os aviões não podem partir porque faltam equipamentos para descongelar as asas das aeronaves. Este problema é recorrente quando as temperaturas são baixas.

Os problemas não atingem apenas o aeroporto britânico, mas também os aeroportos de vários países: os aviões não podem sair de Gatwick, mas também não podem aterrar. Alguns voos estão a ser desviados para outros aeroportos no Reino Unido, tentando minimizar este problema. No entanto, nas redes sociais, os passageiros relatam esperas de várias horas, tanto nos aeroportos como dentro dos aviões.

Durante o dia de domingo, as temperaturas registadas na região da Grande Londres mal chegaram aos 0ºC. Os meteorologistas dizem que a neve deverá continuar durante a madrugada, o que deverá causar ainda mais complicações no trânsito londrino, durante a hora de ponta desta segunda-feira.