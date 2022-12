Aeroportos, comboios e estradas em Londres com constrangimentos devido à queda de neve

O gelo e a queda de neve na capital britânica estão a provocar grandes perturbações em vários aeroportos, estradas e vias ferroviárias da área de Londres.

O segundo maior aeroporto do Reino Unido, o de Gatwick, teve de encerrar uma pista devido à acumulação de neve e à falta de equipamentos para descongelar as asas dos aviões.

Já no aeroporto de Stansted foram cancelados grande parte dos voos e foram também encerradas pistas. Em Heathrow foram anulados mais de de 50 voos no domingo à noite. Os passageiros falam em longas horas de espera dentro dos aviões e dos aeroportos.

No entanto, a queda de neve não afetou apenas os aeroportos, há também muitas restrições nas estradas em Londres, nos transportes ferroviários, com companhias a pedir aos passageiros que não utilizem os comboios, assim como no metro de Londres, onde muitas linhas estão com perturbações.

O correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes, explica que as previsões indicam que o pior já terá passado no que diz respeito à queda de neve. A principal preocupação das autoridades neste momento tem a ver com a formação de gelo nas estradas.

A situação deverá regressar à normalidade ao longo do dia, assim que as vias fiquem limpas e os comboios e os carros possam voltar à circulação normal.