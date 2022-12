Caso de corrupção abala Bruxelas e está a colocar em causa a credibilidade do Parlamento

O escândalo de corrupção está a colocar em causa a credibilidade do Parlamento Europeu. A eurodeputada e ainda vice-presidente Eva Kaili continua em prisão preventiva, suspeita de corrupção que envolver o Qatar. As principais figuras europeias reconhecem que o caso é grave e preocupante.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admite que o caso é grave e o alto representante para a política externa adianta que não há qualquer suspeita sobre os funcionários do serviço que dirige.

"As notícias são sem dúvida muito preocupantes, muito preocupantes. Estamos a enfrentar determinados eventos, determinados factos, que me preocupam enquanto antigo presidente do Parlamento Europeu", afirmou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

O Parlamento Europeu tenta gerir este caso. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, prometeu total cooperação com a justiça, mas espera-se que ainda esta segunda-feira, na abertura da sessão plenária que arranca em Estrasburgo, vá mais longe na condenação do caso.

Eva Kaili é uma das 14 vice-presidentes, mas poderá deixar de o ser nos próximos dias, numa altura em que as autoridades gregas lhes congelaram os bens.

A eurodeputada socialista é suspeita de corrupção e de receber dinheiro para defender os interesses do Qatar, anfitrião do Mundial, em novembro.