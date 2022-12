Metsola vai pôr fim ao mandato de Kaili para "proteger a integridade" do Parlamento Europeu

A presidente do Parlamento Europeu garantiu esta segunda-feira que retirou todas as tarefas e responsabilidades da vice-presidente Eva Kaili, na sequência de suspeitas de corrupção, que envolve o Qatar. Roberta Metsola diz que o caso não vai ser encoberto e anuncia a abertura de uma inquérito interno.

A presidente do Parlamento Europeu disse que vai pôr fim ao mandato de vice-presidente, na "tentativa de proteger a integridade da instituição".

Na abertura da sessão plenária em Estrasburgo, Metsola disse que vão continuar a colaborar com as autoridades nas investigações, "juntamente com outras instituições".