Jovem grego de origem cigana baleado pela polícia morreu em Salónica

O jovem grego de origem cigana atingido por uma bala na cabeça durante uma perseguição policial morreu esta terça-feira no hospital de Salónica, onde se encontrava internado, disseram fontes hospitalares.

O rapaz de 16 anos de idade foi hospitalizado no dia 5 de dezembro em Salónica, norte da Grécia, depois de ter sido atingido a tiro por um polícia que o perseguiu quando se pôs em fuga depois de ter abastecido, sem pagar 20 euros de combustível, o veículo de carga em que seguia.

O caso provocou fortes protestos da comunidade de origem cigana em Salónica e Atenas - que acusa a polícia de comportamento racista e desproporcional -, apesar dos apelos das autoridades e dos familiares da vítima que pediram calma aos manifestantes.

Para os membros da comunidade, os disparos da polícia tiveram "motivação racista".

Nos últimos anos, vários cidadãos gregos de etnia cigana ficaram feridos ou morreram na sequência de enfrentamentos com a polícia, sobretudo em situações em que alegadamente tentavam escapar das autoridades.

Os membros da comunidade na Grécia queixam-se de discriminação racial e social.

Fontes hospitalares referem que o rapaz, que não foi formalmente identificado, deu entrada nas urgências em estado considerado crítico e que, apesar de uma intervenção cirúrgica e de todos os esforços médicos, morreu esta terça-feira de manhã.

O polícia de 34 anos de idade acusado de ter disparado contra o rapaz foi suspenso e encontra-se em regime de detenção domiciliária desde sexta-feira passada, aguardando uma decisão do tribunal sob a aplicação de eventuais medidas antes do julgamento.

Na semana passada, o autor dos disparos, que seguia numa moto, disse que usou a arma de serviço para "defender" os outros polícias.

Entretanto, o ministro Takis Theodorikakos, responsável pela Proteção Civil e que também tem a tutela da polícia, lamentou a morte do jovem, através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.

"Reitero que este caso está sob investigação pelas autoridades judiciais e que são as únicas com competência para apurar os factos e julgar as responsabilidades", disse ainda Theodorikakos.