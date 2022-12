Após violações, milhares de mulheres são vítimas de programa secreto de aborto na Nigéria

No norte da Nigéria, pelo menos dez mil mulheres e raparigas terão sido obrigadas a abortar nos últimos anos, a maioria vítimas resgatadas pelos militares ao grupo terrorista Boko Haram.

Uma investigação da agência Reuters revela que pelo menos dez mil mulheres e raparigas terão sido, duplamente vítimas deste conflito: primeiro quando foram raptadas e violadas pelos terroristas e mais tarde quando foram resgatadas do cativeiro pelos soldados e obrigadas a abortar.

Em casos confirmados pela Reuters, terá havido abortos impostos a mulheres e a meninas, algumas com apenas doze anos de idade.

As acusações foram negadas pelos generais e homens forte da Nigéria. No entanto, soldados e paramilitares envolvidos na guerra ao Boko Haram assim como profissionais de saúde que ajudaram no resgate das raparigas do cativeiro contrariam as certezas dos generais.