Incêndio em Nova Iorque destrói armazém da polícia com décadas de provas de crimes

Um incêndio de grandes dimensões num armazém do Departamento de Polícia da cidade de Nova Iorque (NYPD) no bairro de Brooklyn, na terça-feira, destruiu muitas das provas ali armazenadas durante décadas, de acordo com a polícia e os bombeiros.

O fogo deve durar dias e partes do Erie Basin Auto Pound, no bairro de Red Hook, Brooklyn, já desabaram.

Um balanço total dos estragos só poderá ser feito quando for possível entrar e inspecionar o edifício, disse o chefe do departamento interino da polícia de Nova Iorque, Jeffrey Maddrey, em conferência de imprensa

Oito pessoas sofreram ferimentos leves, incluindo três bombeiros, disseram as autoridades.

Há um número “substancial” de motos, bicicletas e carros. Há também recolhas de ADN e outras provas biológicas relacionadas a roubos e tiroteios, alguns de crimes cometidos há 20 ou 30 anos.