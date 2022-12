Pequim admite que "mantém uma rede de esquadras" no estrangeiro mas "sem atividade policial"

A China reconheceu esta quarta-feira que mantém "esquadras de polícia de serviço" no estrangeiro, mas negou que tenha exercido "atividade policial", como denunciaram organizações de defesa dos Direitos Humanos incluindo em Portugal, acusando Pequim de perseguir dissidentes além-fronteiras.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês admitiu que Pequim "mantém uma rede de esquadras de polícia de serviço" no estrangeiro, mas sublinhou que não existem "esquadras de polícia clandestinas", como denunciaram também países terceiros, como a Alemanha.

Estas esquadras foram criadas "por grupos de chineses apaixonados no exterior" e são dirigidas por "voluntários comprometidos com a diáspora chinesa e não por agentes da polícia chineses", segundo o porta-voz.

Informações obtidas pela agência alemã DPA indicam que pelo menos "cinco altos funcionários" que trabalham nestas esquadras prestam assessoria jurídica a cidadãos chineses e alemães para solicitarem documentos ou realizarem processos burocráticos. No entanto, essa assistência também estará a ser usada para obter informações e promover a ideologia e as políticas do governo chinês.

As forças de segurança alemãs alertaram para a existência de duas esquadras chinesas clandestinas no país e indicaram que estas são alegadamente utilizadas para influenciar a diáspora chinesa no país, concluiu uma comissão parlamentar.

Organizações de defesa dos Direitos Humanos estimam que existam cem esquadras deste tipo em pelo menos 50 países, incluindo em Portugal.