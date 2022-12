SWOT, o satélite que vai estudar mares, rios e lagos até 2025

É uma missão espacial que já é considerada histórica. Com a participação francesa, a NASA lança esta semana o satélite SWOT, que será fundamental para estudar as alterações climáticas. Os cientistas admitem que poderá descobrir novos fenómenos semelhantes ao El Niño.

Na órbita da Terra, a quase 900 km de altitude e durante os próximos três anos, o SWOT vai rastrear a pente fino todas as grandes manchas de água do planeta.

Equipado com o equivalente a seis altímetros clássicos, este satélite franco-americano vai transmitir em tempo real imagens de alta resolução.

As imagens das correntes marinhas, das marés, dos redemoinhos, assim como de lagos e albufeiras e zonas costeiras serão fundamentais para compreender o ciclo da água que cobre mais de dois terços do planeta Terra.

A NASA espera saber mais sobre as alterações climáticas. Identificar novos fenómenos como aconteceu com a descoberta do El Niño, o fenómeno que revelou como o aquecimento das águas do Oceano Pacífico afeta o clima do planeta.

Mais de mil milhões de euros custou o projeto SWOT.

Com a participação científica da França, tem outra novidade. No fim previsto da missão, em 2025, o satélite de duas toneladas reentra na atmosfera e não será lixo espacial.