Timor-Leste: Tribunal confirma inconstitucionalidade de fundo de veteranos no Orçamento para 2023

O Tribunal de Recurso timorense confirmou a inconstitucionalidade do Fundo de Combatentes da Libertação Nacional (FCLN), contido na proposta orçamental para 2023, na segunda decisão sobre a matéria.

"Ponderando os custos-benefícios para os Combatentes da Libertação Nacional e para todos os restantes timorenses, com equilíbrio, racionalidade e razoabilidade, temos de concluir que a 'capitalização e investimento' no Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional com os mil milhões de dólares [941 milhões de euros] da verba, ofende o princípio da proporcionalidade, ínsito no artigo 1 da constituição", refere o coletivo de juízes na decisão, a que a Lusa teve acesso.

"Pelo exposto, acordam os juízes que constituem o Plenário do Tribunal de Recurso em declarar, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade, por violação dos princípios da utilização justa e igualitária dos recursos naturais e da proporcionalidade (...) respetivamente dos artigos 1 e 139 da Constituição", refere o acórdão.

Os juízes Deolindo dos Santos, Maria Natércia Gusmão Pereira e Jacinta Correia da Costa dão assim razão a um pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade apresentado pelo chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta, do FCLN contido no OGE para 2023.

Na segunda-feira, o Tribunal de Recurso timorense declarou "a inconstitucionalidade, por violação dos princípios da proporcionalidade e da utilização justa e igualitária dos recursos naturais" do FCLN, criado no OGE retificativo de 2022.

Ramos-Horta afirmou já que vai devolver a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023 ao Parlamento para que possa ser retirado do texto a orçamentação do fundo dos veteranos considerada inconstitucional.

"Vou já iniciar o processo. Não quero que seja demorado porque temos tantas dificuldades e prioridades e não quero mais demoras. É necessário começar 2023 com o OGE", disse à Lusa.

Por seu lado, o ministro das Finanças timorense indicou que a declaração de inconstitucionalidade do FCLN implica que a dotação fica automaticamente sem efeito no orçamento de 2023.

"A decisão significa simplesmente que o FCLN deixa de existir e que a dotação de mil milhões de dólares [941 milhões de euros] que tinha sido atribuída ao FCLN é eliminada. O dinheiro ainda não tinha sido levantado do Fundo Petrolífero, pelo que na prática não é preciso fazer nada", disse Rui Gomes à Lusa.

"Em termos de política financeira tem pouco impacto. O FCLN era um fundo de investimento em ativos financeiros, pelo que não estava ainda previsto o financiamento de despesas domésticas pelo FCLN", destacou.

Antecipando a esperada decisão de inconstitucionalidade, agora anunciada, Rui Gomes disse que isso leva a que o OGE de 2023 não tenha que ser vetado pelo chefe de Estado.

"Com a decisão do Tribunal de Recurso relativamente ao OGE de 2022 a dotação atribuída ao FCLN fica automaticamente sem efeito e não há necessidade de nenhuma alteração. Como referi, a transferência do Fundo Petrolífero não foi realizada e agora deixa de haver base legal para a realizar e no OGE para 2023 não está prevista essa transferência do Fundo Petrolífero", disse.

"Se o Tribunal de Recurso declarar inconstitucional a dotação do FCLN no OGE 2023 e o PR vetar o diploma, então o diploma terá que voltar ao PN que terá que aprovar novas tabelas sem a dotação do FCLN, o que significa que é quase impossível que o OGE esteja publicado antes de 1 de janeiro", argumentou.