Presente dado a comandante-chefe polaco explode na sede da polícia em Varsóvia

O comandante-chefe da Polícia polaca recebeu um presente durante uma recente visita à Ucrânia, que acabou por explodir na sede da polícia em Varsóvia. Jaroslaw Szymczyk e um funcionário sofreram ferimentos ligeiros, disse esta quinta-feira o Ministério do Interior polaco, citado pela Associated Press.

O Ministério não especificou que objeto é que o comandante chefe recebeu como presente durante a visita de trabalho à Ucrânia, mas adiantou que foi um alto funcionário ucraniano que o entregou.

O comandante-chefe, Jaroslaw Szymczyk, encontrou-se com os líderes da polícia ucraniana e do Serviço de Situações de Emergência no domingo e na segunda-feira, diz o Ministério do Interior polaco.

Após a explosão, “o lado polaco pediu ao lado ucraniano que fornecesse explicações relevantes”.

O comandante-chefe da polícia polaca tem estado sob observação no hospital.