Como era o aquário gigante que rebentou em Berlim? Veja o vídeo

As paredes de vidro partiram-se, por motivos ainda indeterminados, por volta das 5h50 locais (4h50 GMT).

O aquário de forma cilíndrica, localizado no lobby do hotel Radisson Blu, continha mais de um milhão de litros de água e cerca de 1.500 peixes tropicais.

"A água e os peixes espalharam-se no rés do chão" e o hotel foi evacuado, disse à AFP um porta-voz do corpo de bombeiros.

Cerca de 100 elementos das forças de socorro foram chamados ao local. A polícia levou cães para encontrar eventuais vítimas sob os escombros.

A polícia fechou parcialmente a rua adjacente Karl-Liebknecht, uma importante artéria no centro de Berlim, devido à “imensa quantidade de água na estrada”.

O Dom Aquaree, localizado numa movimentada área turística do distrito de Mitte, abriga o maior aquário cilíndrico, com 15 metros de altura e 1.500 peixes, segundo o site. Estava equipado com um elevador de vidro que permitia aos visitantes observar a vida marinha por dentro.