“Continua a pausa”: Presidente do México fala sobre relações com Espanha

O Presidente do México, López Obrador, afirmou, esta sexta-feira, que "continua a pausa" nas relações com Espanha por considerar que "há falta de respeito" quando as autoridades espanholas não respondem às suas reivindicações.

"A pausa continua porque não há, do outro lado, nenhuma atitude de respeito. Enviei uma carta respeitosa ao chefe de Estado, o Rei de Espanha, e ele nem sequer teve a atenção de me responder", afirmou o Presidente durante uma conferência de imprensa no Palácio Nacional.

Em fevereiro passado, o Presidente mexicano pediu uma "pausa" nas relações com Espanha, depois de ter exigido um pedido de desculpas pelos abusos cometidos durante a conquista do território dos estados que atualmente compõem o México, um pedido que causou atrito entre os dois países.

"Quando pedimos para iniciarmos uma nova etapa nas relações entre México e Espanha, consideramos importante um gesto de humildade pedindo perdão, desculpas pelo extermínio, a repressão, os assassinatos de povos indígenas, e eles o que fazem é vir [dizer] que temos que agradecer-lhes porque vieram para nos civilizar", acusou o chefe de Estado do México.

Até López Obrador fazer aquela exigência, os Governos mexicanos tinham mantido uma perspetiva sobre a história mexicana que enfatizava a miscigenação com os espanhóis, mas o atual Presidente defende uma relação direta que liga o México atual com as culturas pré-hispânicas.

"Não lhes vamos pedir que devolvam tudo o que levaram, apenas que reconheçam os abusos, os massacres, que os povos originais foram reprimidos", disse, admitindo que depois da independência também os mexicanos cometeram esses excessos.

López Obrador reiterou, contudo, que esta "não é uma rutura, é uma pausa", e garantiu que todos os espanhóis "são bem-vindos" ao México.

"Para os espanhóis, o México é a sua casa. Nenhuma empresa espanhola está impedida de vir fazer negócios legais. O que não queremos é ser vistos como uma terra de conquista. O que não queremos é que nos tratem como um país colonial. É isso", frisou.

As declarações de López Obrador surgem apenas um dia depois de ter decorrido no México o encontro da Comissão Binacional México-Espanha, com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, e do seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, em que ambos sublinharam o relançamento das relações bilaterais.