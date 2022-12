Suspensa greve do pessoal de terra do aeroporto de Heathrow, em Londres

Uma greve do pessoal de terra do aeroporto de Heathrow, em Londres, que deveria começar hoje e prolongar-se por três dias, foi suspensa depois de uma oferta melhorada da empresa de aumento de salários, disse o sindicato Unite.

A empresa de serviços terrestres Menzies "fez uma oferta salarial melhorada e, como sinal de boa vontade, o Unite suspendeu a greve planeada", disse o sindicato num comunicado divulgado na quinta-feira, acrescentando que os seus membros iriam agora votar a proposta.

Mas outra greve também de três dias por parte dos cerca de 400 funcionários de terra, com início previsto para 29 de dezembro, foi mantida "enquanto se aguarda o resultado da votação dos membros", disse o sindicato.

Com a inflação a aproximar-se dos 11% no país e a minar o poder de compra do povo britânico, as greves estão a multiplicar-se em vários setores.

Agentes da polícia de fronteira planearam greves durante o período festivo em vários aeroportos britânicos, levando a grandes perturbações em Heathrow e Gatwick em particular.

Num movimento sem precedentes, o primeiro na história de 106 anos do respetivo sindicato, até 100.000 enfermeiros britânicos também entraram em greve na quinta-feira para exigir aumentos salariais tendo em conta o aumento dos preços e a crise no sistema de saúde pública.

De trabalhadores ferroviários a trabalhadores postais, muitas profissões estarão em greve no final deste ano.

Uma greve do pessoal de segurança a trabalhar para uma empresa ferroviária de cruzamento do Eurostar no Reino Unido, marcada para sexta-feira e domingo, foi suspensa na quarta-feira enquanto uma proposta de remuneração da gerência era votada.