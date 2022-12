Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, oito das quais polícias, na sequência da explosão de uma bomba junto a um veículo da polícia que circulava próximo da cidade Diyarbakir, no sudeste da Turquia. O ataque, refere a agência France Press, ainda não foi reivindicado.

Segundo um comunicado emitido pelo gabinete do governador local, a bomba estaria escondida num carro estacionado na berma de uma estrada e explodiu à passagem de uma carrinha da polícia de choque.

A estrada faz a ligação entre Diyarbakir e Mardin, uma cidade turística fundada pelos assírios, e que fica a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Síria.

Recorda a France Press que esta explosão, a primeira em mais de cinco anos perto de Diyabarkir, ocorre num contexto tenso, após uma série de ataques aéreos do exército turco contra grupos de combatentes curdos estabelecidos no nordeste da Síria, incluindo trabalhadores do Partido do Curdistão (PKK) e o As YPG que se aliaram aos EUA na luta contra os jihadistas do Estado Islâmico.

E, há cerca de um mês, Ancara ameaçou dar início a uma operação militar terrestre para assumir o controlo desta região e estabelecer uma "zona de segurança" junto à fronteira sul do país.

O PKK assumiu, nos últimos anos, a responsabilidade por vários ataques, designadamente contra prédios oficiais, bases militares e esquadras de polícia principalmente no sudeste da Turquia.