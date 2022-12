Pelo menos 21 mortos em aluimento de terras na Malásia

Pelo menos 21 pessoas morreram no aluimento de terras que devastou um acampamento, na periferia de Kuala Lumpur, onde prosseguem este sábado as buscas, indicaram, num novo balanço, as autoridades.

Cerca de dez pessoas estão desaparecidas, na sequência do acidente, que ocorreu na madrugada de sexta-feira, num acampamento, numa quinta perto da cidade de Batang Kali, na periferia da capital da Malásia.

A agência de gestão de desastres malaia disse que 61 pessoas, incluindo 20 professores de uma escola primária de Kuala Lumpur, foram resgatadas do local, situado a cerca de 15 quilómetros do popular destino turístico Genting Highlands, um complexo de montanha, com parques temáticos e o único casino do país.

O primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, deslocou-se ao local na sexta-feira à noite e anunciou que as famílias das vítimas iam receber ajuda financeira.

Na sequência do acidente, todos os parques de campismo e piqueniques de Selangor vão estar fechados durante uma semana, indicou, na rede social Twitter, o ministro chefe do estado, Amirudin Shari.

O Governo malaio impôs leis rigorosas sobre construção em encostas, mas os aluimentos de terra continuam a ser comuns no país do Sudeste Asiático.

Em março, quatro pessoas morreram num acidente semelhante, na periferia de Kuala Lumpur.

Em 1993, chuvas fortes causaram um aluimento de terras que fez ruir um edifício residencial de 12 andares, matando 48 pessoas numa das catástrofes naturais mais mortíferas da Malásia.