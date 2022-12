Primeiro-ministro irlandês renuncia para vice-primeiro-ministro ocupar o cargo

"Espero pela segunda fase deste Governo com esperança. Fizemos muito na primeira fase, mas, no entanto, há muito por fazer", adiantou, referindo-se, nomeadamente, à grave crise da habitação que atravessa o país ou ao aumento do custo de vida.

O líder do Fianna Fáil, de 62 anos, entregou a sua renúncia ao presidente da República da Irlanda, Michael D. Higgins, que já espera que Varadkar, de 43 anos, o nomeasse para o seu novo cargo numa cerimónia marcada para depois das 13:00 locais, na sequência da votação de investidura no cargo que decorrerá na Câmara Baixa de Dublin (Dáil).

Com esta alteração de poder, sem precedentes na Irlanda , os dois grandes partidos nacionais, Fianna Fáil e Fine Gael - rivais desde a Guerra Civil (1922-1923) -, dão assim cumprimento ao acordo governamental alcançado após as eleições gerais de 2020, cujo vencedor foi o partido nacionalista Sinn Féin, ex-braço político do IRA.

Martin deixa para trás uma legislatura que tem um pouco mais de dois anos e que foi marcada, sobretudo, pela pandemia da covid-19 e pelo 'Brexit' (saída do Reno Unido da União Europeia), com a avaliação geral de que a gestão governamental da crise sanitária e o divórcio de Londres com Bruxelas foi bem-sucedido.

Com esta imagem de "governante de confiança", Martin assume agora o cargo de vice-primeiro-ministro e, segundo os observadores, vai ocupar também a pasta dos Negócios Estrangeiros, cargo que já ocupou entre 2008 e 2011.

Nesta área, deverá reforçar a diplomacia com o Reino Unido para orientar as negociações entre Londres e Bruxelas sobre o Protocolo do 'Brexit' para a Irlanda do Norte, tema que tem deteriorado as relações entre a Irlanda e o Reino Unido nos últimos anos.