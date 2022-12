O Qatar volta a negar qualquer envolvimento no escândalo de corrupção que envolve o Parlamento Europeu.

Em declarações à agência Reuters, um diplomata qatari, em missão na União Europeia, fez um claro aviso a Bruxelas. Diz que os acordos em marcha no campo do gás natural serão afetados, se Bruxelas insistir na responsabilização do país.

A figura central deste escândalo é a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili.