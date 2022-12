Três mortos e vários feridos devido a onda gigante numa praia sul-africana

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas, no sábado, numa praia da cidade sul-africana de Durban, devido a uma onda gigante, disseram as autoridades municipais.

O incidente ocorreu na Praia do Norte, na bacia de Plenty, uma das mais populares desta cidade turística, onde a onda inesperada arrastou para o mar dezenas de banhistas.

O porta-voz do município de eThekwini (que inclui Durban), Msawakhe Mayisela, citado pela imprensa local, disse que uma equipa de 35 salva-vidas fez "um esforço de resgate maciço", tendo estado igualmente no local uma equipa de paramédicos para acorrer às mais de 100 pessoas envolvidas no incidente.

"Apesar de todos os esforços da equipa de resposta de emergência, três pessoas perderam a vida e outros foram transportados para o hospital. O município lamenta a tragédia e envia as suas condolências às famílias dos falecidos", disse o porta-voz.

Durban, a terceira maior cidade da África do Sul, tem vindo a reabrir, gradualmente, as suas praias, que estiveram interditas devido aos altos níveis da bactéria Escherichia coli, provenientes do sistema de esgotos, gravemente danificado por cheias devastadoras no passado mês de abril.

As inundações, que obrigaram o Governo sul-africano a declarar o estado de catástrofe nacional, causaram mais de 400 mortes e afetaram cerca de 40.000 pessoas.