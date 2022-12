Forte turbulência em voo dos EUA para o Havai causa 11 feridos graves

A companhia aérea informou que o avião transportava 278 passageiros e 10 tripulantes e aterrou com segurança em Honolulu por volta das 10h50.

A passageira Kaylee Reyes disse ao Hawaii News Now que a sua mãe tinha acabado de se sentar quando a turbulência começou e não teve oportunidade de apertar o cinto de segurança.

As onze pessoas foram hospitalizadas em estado grave e outras nove estão em condição estável , disse o Honolulu Emergency Medical Services em comunicado.

Onze pessoas ficaram gravemente feridas durante um voo para o Havai, proveniente de Phoenix, nos Estados Unidos, abalado por forte turbulência no domingo, a cerca de 30 minutos de Honolulu, informou uma agência de resposta a emergências.

Thomas Vaughan, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Honolulu, disse que havia um alerta meteorológico para tempestades que incluíam Oahu e áreas que incluiriam a rota de voo no momento do incidente.