Primeiro-ministro dos Países Baixos pede desculpa pelo papel do país na escravatura

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, pediu desculpa em nome do Governo pelo papel do país na escravatura e no comércio de escravos.

"Hoje, peço desculpa", disse Rutte esta segunda-feira, num discurso no Arquivo Nacional, em Haia.

"Durante séculos, o Estado holandês e os seus representantes permitiram e estimularam a escravatura e lucraram com isso (…) É verdade que ninguém vivo hoje carrega qualquer culpa pessoal pela escravatura. [No entanto] o Estado holandês carrega a responsabilidade pelo imenso sofrimento infligido àqueles que foram escravizados e aos seus descendentes."

O chefe de Governo prometeu a criação de um fundo para iniciativas que ajudem a enfrentar o legado da escravatura nos Países Baixos e nas antigas colónias.

Esta não é a primeira vez que o primeiro-ministro se pronuncia sobre o passado de escravatura no país.

Em setembro, Mark Rutte conheceu o sofrimento infligido aos escravos no Suriname, na América do Sul, durante uma visita de dois dias à antiga colónia.