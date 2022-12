2023 deverá ser um dos anos mais quentes de sempre

O próximo ano deverá ser um dos mais quentes desde que há registo, segundo as previsões do serviço de meteorologia do Reino Unido.

Os especialistas estimam que 2023 seja o 10º ano consecutivo em que as temperaturas a nível global estejam pelo menos 1ºC acima dos níveis pré-industriais (entre 1850 a 1900). As previsões apontam que se situem cerca de 1,2ºC acima.

O ano com a temperatura média global mais alta desde a segunda metade do século XIX é 2016, altura em que foi registado o fenómeno "El Niño" no Oceano Pacífico (aumento da temperatura do mar, levando ao aumento das temperaturas globais).

Nos últimos anos aconteceu o fenómeno contrário, explica a SKY News, ou seja o “El Niña”, com a temperatura da água a baixar. No entanto, e segundo os meteorologistas britânicos, o modelo climático indica que no próximo ano é previsível um aumento da temperatura em partes do Oceano Pacífico.

“Esta mudança provavelmente fará com que a temperatura global em 2023 seja mais quente do que em 2022.”

Ainda assim, um dos responsáveis pelo serviço de meteorologia do Reino Unido, Adam Scaife, considera que 2023 não vai ultrapassar o recorde de 2016.

“Sem um 'El Niño' precedente para aumentar a temperatura global, 2023 pode não ser um ano recorde, mas com o aumento a um ritmo acelerado das emissões globais de gases com efeito de estufa, é provável que seja outro ano notável”, disse Scaife à Sky News.

Para 2022, os especialistas tinham previsto que a temperatura global estaria entre 0,97°C e 1,21°C acima dos níveis pré-industriais. Os dados até outubro, segundo a Sky News, sugerem que a temperatura média global está cerca de 1,16°C acima da era pré-industrial.