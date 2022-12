Encontrados dois sobreviventes de navio tailandês que se afundou no domingo

As equipas de socorro encontraram com vida mais dois elementos da tripulação de um navio de guerra tailandês que se afundou no Golfo da Tailândia no domingo, anunciou esta terça-feira o chefe da marinha do reino asiático.

Dos 105 tripulantes, as autoridades resgataram 77 sobreviventes e encontraram quatro corpos, continuando desaparecidas 24 pessoas, disse o almirante Cherngchai Chomcherngpat, citado pela agência norte-americana AP.

A corveta "Sukhothai", em serviço há 35 anos, afundou-se no domingo à noite em mares agitados. As autoridades tailandesas reconheceram que não havia coletes salva-vidas suficientes para as 105 pessoas que estavam a bordo.

O sobrevivente mais recente foi encontrado esta terça-feira no mar por um cargueiro, de acordo com o centro de coordenação de salvamento da marinha em Bangsaphan, na província de Prachuap Khiri Khan, perto do local do acidente.

O chefe do 1.º comando naval, vice-almirante Pichai Lorchusakul , disse a um jornal local que o sobrevivente estava fraco e iria receber tratamento médico na fragata para que foi transferido, que tem instalações hospitalares.

O mesmo oficial disse que os esforços de busca foram acelerados, mas admitiu ser difícil que os desaparecidos sobrevivam no mar por mais de dois dias.

Marinha e Força Aérea enviam meios para as buscas

A marinha tailandesa enviou quatro grandes navios, dois aviões de patrulha marítima, dois helicópteros e um 'drone' (aeronave não tripulada) para o local, e a força aérea contribuiu com um avião e um helicóptero.

Os pequenos barcos não puderam ser utilizados porque o mar tem estado extremamente agitado, disseram os oficiais da marinha.

Ventos e ondas fortes fizeram entrar água no navio, que ficou sem sistema elétrico, tornando o seu controlo praticamente impossível.

Após um pedido de socorro, meios navais foram enviados para o local, cerca de 20 milhas (32 quilómetros) ao largo da costa tailandesa, para tentar ajudar o navio sinistrado, mas a tarefa foi dificultada pelas más condições do mar. Como o navio não podia ser controlado, entrou mais água, o que o fez adornar e afundar-se.

O Departamento Meteorológico tailandês tinha emitido um aviso meteorológico para a área apenas algumas horas antes do acidente, alertando que se esperava ondas de 2 a 4 metros no Golfo da Tailândia.

Sugeriu que todos os navios "prosseguissem com cautela" e avisou as pequenas embarcações para não irem para o mar até esta terça-feira.

Sobreviventes confirmam que faltavam coletes salva-vidas

Os sobreviventes entrevistados pela televisão tailandesa disseram que não havia coletes salva-vidas suficientes porque o navio transportava convidados além da tripulação normal, que é de 87 marinheiros e oficiais, segundo o 'site' da marinha.

"Nesta operação, acrescentaram pessoal do Corpo de Marinha e do Comando da Defesa Aérea e Costeira, cerca de 30 pessoas. É por isso que eu penso que não havia coletes salva-vidas suficientes", disse o almirante Cherngchai Chomcherngpat.

O primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-ocha, disse que nomeou o seu vice-ministro da Defesa para visitar os marinheiros sobreviventes na terça-feira.