Ainda nos EUA, mas a nível político, o dia está marcado pela mensagem presidencial de Natal. Este ano, Joe Biden deixou um apelo à união e ao renascimento económico pós-pandemia.

Em Natal marcado já pela nova divisão de poder no Congresso, Joe Biden deixou um apelo à união e à concórdia.

"Neste Natal, vamos espalhar um pouco de bondade".

O chefe de Estado norte-americano destacou também o desejo de que os norte-americanos possam olhar uns para os outros e reconhecerem-se como seres humanos que devem ser tratados com dignidade e respeito, ao invés de membros da "equipa vermelha", em referência à cor do Partido Republicano, ou membros da "equipa azul", a cor do Partido Democrata.

Controlada a pandemia, garantiu Biden, ficou ainda o apelo à retoma económica e a um novo modo de vida.

O discurso de Natal, dirigido aos norte-americanos, decorreu numa das salas da Casa Branca, decorada para a época natalícia.