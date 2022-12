Macron condena "ataque hediondo" à comunidade curda

O Presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu através do Twitter ao "ataque hediondo" à comunidade curda no "coração de Paris".

Esta sexta-feira de manhã um homem, de 69 anos, matou pelo menos três pessoas e outras três ficaram feridas. Segundo o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, as motivações do atacante foram racistas e o homem pretendia visar muito concretamente estrangeiros.

O ataque ocorreu junto ao centro comunitário curdo, num bairro comercial e movimentado. As três vítimas mortais fazem parte da comunidade curda em Paris. Macron endereçou “pensamentos para as vítimas, para quem que luta por sobreviver e para as suas famílias”.