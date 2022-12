A tarde desta sexta-feira tem sido de muita tensão em Paris, França, com episódios de violência entre manifestantes da comunidade curda e a polícia.

O protesto começou depois do ataque desta manhã no centro da capital francesa, no 10º arrondissement de Paris, e obrigou à intervenção das autoridades, que tentou dispersar a multidão com gás lacrimogéneo. Haverá alguns feridos entre as forças policiais.

Pelo menos três pessoas morreram e outras três ficaram feridas no tiroteio no centro de Paris. O suspeito do ataque foi detido no local.