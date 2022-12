Tiroteio em Paris: Governo francês fala em motivações racistas

Antes do ministro ter reagido ao ataque, a comunicação social francesa já tinha avançado que as motivações do autor de 69 anos eram racistas.

Tiroteio faz três mortos e três feridos

Pelo menos três pessoas morreram e outras três ficaram feridas no tiroteio no centro de Paris. O suspeito do ataque foi detido no local.

O primeiro balanço dava conta de dois mortos, mas um dos feridos acabou por morrer, adiantou a polícia.