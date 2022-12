Tiroteio em Paris faz pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas esta sexta-feira após um tiroteio no centro de Paris, em França.

Segundo a agência francesa AFP, dois dos feridos estão em estado grave.

O atirador foi detido no local, de acordo com a BFM TV, mas o motivo do ataque permanece desconhecido.

As autoridades francesas confirmaram uma intervenção na Rua d'Enghien, no 10º arrondissement de Paris, e apelaram à população para se manter afastada daquela zona.

Por volta das 13:12 (hora local), as autoridades deram como terminada a intervenção.