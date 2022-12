Tiroteio em Paris faz pelo menos três mortos

O suspeito do ataque foi detido no local, mas o motivo permanece desconhecido.

As autoridades francesas confirmaram uma intervenção na Rua d'Enghien, no 10º arrondissement de Paris, e apelaram à população para se manter afastada daquela zona. Por volta das 13:12 (hora local), as autoridades deram como terminada a intervenção.

Segundo as autoridades, o homem de 69 anos tem nacionalidade francesa e já foi acusado duas vezes de tentativa de homicídio, em 2016 e 2021. A BFM TV adianta que, no ano passado, o homem atacou um campo de migrantes.

No Twitter, a autarquia de Paris adiantou que foi instalada uma unidade de emergência médico-psicológica junto ao local. As pessoas serão atendidas por psicólogos da associação “Paris aide aux victimes".

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, anunciou nas redes sociais que irá visitar o local do tiroteio, confirmando também a detenção do “autor” do ataque. No Twitter, deixou ainda uma mensagem às famílias das vítimas.