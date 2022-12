Adolescente morre em tiroteio num centro comercial no Minesota

Um adolescente foi morto num tiroteio no centro comercial Mall of America, em Bloomington, no estado norte-americano do Minesota, na sexta-feira à noite, disse a polícia.

A vítima é um rapaz de 19 anos, adiantou o chefe da polícia de Bloomington, Booker Hodges.

O responsável notou que parece ter havido uma altercação entre dois grupos e que alguém disparou sobre a vítima várias vezes.

Pouco depois das 20:15 (02:15 de hoje em Lisboa), o departamento da polícia de Bloomington escreveu na rede social Twitter que as autoridades policiais e equipas de emergência médica se encontravam no local de um tiroteio no Mall of America.