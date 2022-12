Confrontos em Paris: “Algumas pessoas vêm apenas para partir e para ficar na imagem”

O vereador da Câmara Municipal de Paris, Hermano Sanches Ruivo, analisou, este sábado na SIC Notícias, os confrontos entre manifestantes e a polícia no centro da capital francesa.

Hermano Sanches Ruivo disse que algumas pessoas vão para o protesto apenas com a intenção de “partir” coisas e de causar distúrbios.

Os protestos nas ruas de Paris começaram depois do ataque que ocorreu, na manhã de sexta-feira, no centro da capital francesa e obrigou à intervenção das autoridades.

O autor do ataque foi detido no local. Segundo as autoridades, o atacante, um maquinista reformado de 69 anos, tem nacionalidade francesa e já foi acusado duas vezes de tentativa de homicídio, em 2016 e 2017. O autor dos disparos que fez três mortos era, contudo, desconhecido dos arquivos dos serviços secretos franceses e da Direção-Geral de Segurança Interna.

O ataque ocorreu junto ao centro comunitário curdo, num bairro comercial e movimentado.