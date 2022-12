Onde anda o Pai Natal? A viagem está em curso

O Pai Natal já está a viajar no seu trenó à volta do mundo e já distribuiu cerca de 3 mil milhões de prendas. A viagem é possível rastrear graças ao NORAD, um comando conjunto dos Estados Unidos e do Canadá baseada na Força Aérea de Pertenson, no Colorado, que fornece imagens e atualizações sobre a viagem do Pai Natal.

A tradição de acompanhar a jornada do 'amigo natalício' começou com um erro num jornal norte-americano em 1955, onde o número do comando da defesa aérea foi colocado num artigo de uma loja para crianças que pedia para os mais pequenos ligarem e falarem com o Pai Natal.

As chamadas foram atendidas por um simpático polícia que garantiu às crianças que o Pai Natal estava a voar no seu trenó e que se preparava para lhes entregar os presentes.

Mais recentemente, foi criado um site onde é possível acompanhar o percurso do Pai Natal.

Acompanhe aqui a viagem do Pai Natal.