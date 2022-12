Vários mortos em incêndio num lar de idosos na Rússia

Um incêndio num lar de idosos em Kemerovo, uma cidade no centro-sul da Rússia, deixou pelo menos 20 mortos e duas pessoas hospitalizadas com queimaduras graves na noite de sexta-feira.

De acordo com a agência de notícias russa TASS, o alerta para um incêndio num lar privado de idosos de dois andares foi dado por volta das 22:20 (15:20 em Lisboa).

À chegada dos bombeiros, o telhado, que cobria uma área de 180 metros quadrados, tinha sido engolido pelas chamas.

Pelo menos 20 pessoas morreram, sete estão desaparecidas, duas foram transportadas para o hospital com queimaduras graves e outras quatro tiveram alta após tratamento médico.

Após a extinção do fogo, o primeiro andar, onde se encontravam 20 pessoas, ficou completamente queimado.

De acordo com o Ministério para Situações de Emergência russo, 28 equipas de combate a incêndios, com um total de 80 elementos, foram destacadas para o local, onde continuam a trabalhar, de acordo com a TASS.

Este não é o primeiro incêndio num lar de idosos em Kemerovo. A 08 de janeiro, um incêndio que deflagrou no primeiro andar de uma residência para idosos fez quatro mortos.