Forte tempestade de neve atinge Japão há mais de uma semana

O Japão enfrenta uma tempestade de neve há mais de uma semana. O último balanço de vítimas aponta para pelo menos 14 mortes e 87 feridos.

A forte queda de neve, que se arrasta desde o dia 17 de dezembro, continua a provocar estragos ao longo da costa do Mar do Japão e nas áreas norte e oeste do arquipélago. Cerca de 10.000 casas ficaram sem luz este natal.

Este domingo, em cidades como Engaru, em Hokkaido, Oguni, na província de Yamagata, e Gujo, na província de Gifu, registaram-se camadas de neve que variaram entre 96 centímetros a 1,20 metros.

Muitas pessoas ficaram também impossibilitadas de viajar, devido à suspensão dos serviços de transportes, outras ficaram presas em estradas bloqueadas pela neve intensa.

As autoridades estão pedir às pessoas para evitarem sair de casa pelo menos até segunda-feira, quando a situação meteorológica deverá começar a melhorar.

Os serviços meteorológicos acreditam que a forte queda de neve atingiu agora o seu pico, pelo que apenas se espera uma queda de neve intermitente nos próximos dias nas zonas montanhosas, onde ainda existe, no entanto, o perigo de possíveis avalanches em áreas com elevada acumulação de neve.