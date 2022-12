Passar o Natal onde tudo começou? Dezenas de milhares de peregrinos visitam Belém

Belém é um dos locais de culto do mundo cristão. As romarias por altura do Natal são significativas, mas os anos da pandemia impediram a habitual devoção. Este ano, as visitas voltaram em força.

O correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman, visitou Belém e viu dezenas de milhares de peregrinos, especialmente da América Latina e da Península Ibérica que decidiram passar o Natal onde tudo começou.

A maioria dos hotéis estão praticamente cheios e na missa do galo na Basílica da Natividade não havia cadeiras livres.