Rei de Espanha lembra destruição da guerra na Ucrânia na mensagem de Natal

O Rei Felipe VI de Espanha advertiu que o confronto político e social e a erosão das instituições coloca riscos à união e coexistência do país, sublinhando que "a divisão torna as democracias mais frágeis".

No seu discurso de Natal ao país, o monarca espanhol apelou ao "reforço" das instituições, a que respondam ao interesse geral, em "colaboração leal e respeito pela Constituição e pelas leis", e a que se assumam como um exemplo de integridade, numa referência velada a uma crise sem precedentes deflagrada no início desta semana entre o Tribunal Constitucional, o Governo e as duas câmaras do Parlamento espanhol.

Felipe VI lembro ainda a destruição causada pela guerra na Ucrânia, endereçando aos ucranianos em Espanha “lembrança e afeto”.

Com o desejo que “as coisas possam mudar e melhorar”, o Rei de Espanha afirma que não se pode “ignorar a gravidade” da guerra, situação económica e social, a instabilidade e as tensões nas relações internacionais.