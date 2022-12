Suspeito do ataque em Paris presente a juíz na segunda-feira

O homem de 69 anos suspeito de matar três curdos em Paris na sexta-feira deixou este domingo a ala psiquiátrica da sede da polícia e será presente a um juiz de instrução na segunda-feira, com vista a uma possível acusação.

A informação foi avançada pela procuradoria, que detalhou que o suspeito foi de novo levado sob custódia hoje à tarde, depois de no sábado, ao final do dia, ter sido hospitalizado numa unidade psiquiátrica.

Quem é o suspeito?

O detido, que alega ter um "ódio patológico a estrangeiros", é um reformado francês que admitiu ter aberto fogo num centro cultural curdo e num salão de cabeleireiro em Paris, matando três curdos e ferindo outras três pessoas.

O homem, com antecedentes criminais por ataques racistas e libertado da prisão no dia 11 deste mês, tinha acesso a armas por fazer parte de um clube desportivo de tiro e não pertencia a qualquer grupo de extrema-direita, indicou, na altura, o ministro do Interior francês.

O suspeito enfrenta potenciais acusações de homicídio e tentativa de homicídio com um motivo racista, segundo o Ministério Público parisiense.

A investigação não conseguiu até agora estabelecer quaisquer ligações particulares com a comunidade curda, e nem a análise do seu telefone, nem do computador que tinha em casa dos pais estabeleceram qualquer relação com a ideologia de extrema-direita.

As investigações excluem, para já, o caráter terrorista da ação, como defendido por representantes da comunidade curda em França, que colocam a Turquia por detrás dos acontecimentos, ocorridos quase dez anos depois do assassinato a sangue frio de três militantes curdos muito próximo do local onde este tiroteio teve lugar.

Intenção era cometer suicídio

De acordo com uma informação divulgada hoje pela procuradora parisiense Laure Beccuau, o autor do tiroteio confessou aos investigadores que tinha tentado levar a cabo o massacre mais cedo na cidade vizinha de Saint-Denis e que a sua intenção era cometer suicídio "depois de matar os estrangeiros".

De acordo com a declaração da procuradora, o suspeito afirmou que na sexta-feira de manhã se deslocou a Saint-Denis, cidade a norte de Paris conhecida por ser habitada por muitos imigrantes, com intenção de matar o máximo possível.

Embora estivesse a carregar a arma e munições, como não encontrou demasiadas pessoas desistiu do plano e regressou ao bairro onde vive, lembrando-se entretanto que havia ali um centro cultural curdo, comunidade que disse odiar por ter feito prisioneiros do autoproclamado Estado Islâmico (IS) e não os ter matado.

Ali cometeu o massacre, matando dois homens e uma mulher, os dois primeiros em frente ao centro cultural e o terceiro num restaurante curdo adjacente. Dois morreram no local, o terceiro no hospital.

O homem foi então para um cabeleireiro próximo, onde feriu mais três pessoas e onde foi desarmado por uma delas, até ser preso pelas forças de segurança.

Durante o interrogatório, que teve de ser adiado no sábado devido a problemas psiquiátricos, descreveu-se como "depressivo" e "suicida".

Afirmou que o seu ódio aos estrangeiros começou quando em 2016 sofreu um roubo em sua casa.

Ao procurador, disse que "a única coisa" que lamenta é "não ter cometido suicídio", algo que planeia fazer "um dia", mas "não sem primeiro levar o maior número possível de inimigos", referindo-se a "todos os estrangeiros não europeus".