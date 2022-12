Encontrada a sétima vítima do acidente com um autocarro na Galiza

O número de vítimas mortais no despiste de um autocarro na província Pontevedra, em Espanha, subiu para sete.

A sétima vítima mortal do acidente na Galiza foi encontrada na manhã desta segunda feira, confirmando as declarações do motorista de que seguia mais uma pessoa no autocarro que se despistou e caiu no rio Lérez , na província de Pontevedra.

Segundo o jornal “La Voz de Galicia”, as buscas que tinham sido dadas como terminadas no domingo, mas foram retomadas e permitiram encontrar a última vítima mortal.

O motorista encontra-se ainda internado e a guarda civil confirma que o teste de álcool e drogas ao homem de 63 anos deu negativo. A segunda sobrevivente, uma passageira que sofreu ferimentos ligeiros, sempre corroborou a versão de que havia ainda uma pessoa desaparecida.

Algumas das pessoas que seguiam no autocarro tinham aproveitado a véspera de Natal para fazer uma visita a familiares na prisão de Monterosso, em Lugo, e o despiste aconteceu durante o regresso.