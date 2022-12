Há animais e tratadores em perigo no jardim zoológico de Saná, a capital do Iémen. O país sofre com a seca e a instabilidade política e o zoo tem falta de condições.

O zoo de Saná devia ter sofrido obras de expansão há vários anos para acompanhar o que se passa em cada espaço dedicado a cada espécie.

Enquanto o zoo não for modernizado, os tratadores têm que entrar em zonas onde há predadores para fazer as limpezas.

Por causa do excesso de população, já aconteceu os animais matarem-se uns aos outros em lutas territoriais ou apenas, por terem fome.