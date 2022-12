Nevões no Japão: pelo menos 17 mortos e mais de 90 feridos

Pelo menos 17 mortos e mais de 90 feridos é o balanço dos nevões registados um pouco por todo o Japão, onde centenas de casas ficaram sem energia, disseram esta segunda-feira as autoridades.

O último balanço dava conta de 14 mortos e mais de 50 feridos na sequência da forte queda de neve no Japão, nos últimos dias, particularmente nas zonas montanhosas, desde Hokkaido, no norte, até à ilha de Kyushu, no sul do arquipélago.