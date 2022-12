A morte do magnata e político russo Pavel Antov, que caiu do terceiro andar de um hotel na Índia está a ser investigada pela polícia, que disse esta terça-feira dar prioridade à hipótese de suicídio.

A morte de Antov, conhecido como o "rei das salsichas" pelo seu negócio de carne, que tinha criticado a invasão russa da Ucrânia, é o mais recente de uma lista de milionários russos a morrer após o início da guerra.

Antov morreu ao cair do terceiro andar do hotel Sai International na cidade de Rayagada, no estado oriental de Odisha, disse o superintendente da polícia do distrito, Vivekananda Sharma, em declarações ao jornal The Hindu.

Sharma disse que um dos companheiros do magnata, Vladimir Budanov, foi encontrado morto na sexta-feira passada no hotel depois de sofrer um ataque cardíaco. Antov, 65 anos, estava "deprimido pela morte e também ele morreu".

Antov envolto em controvérsia após condenar ataques de mísseis russos à Ucrânia

O rececionista do hotel, Bijaya Kumar Swain, que estava no edifício na altura do incidente, disse à EFE que Antov estava a celebrar o seu aniversário no hotel, onde chegou a 21 de dezembro com outras três pessoas, incluindo Budanov, que também era russo.

Swain disse que Budanov tinha "bebido muitas garrafas de álcool" na noite anterior à sua morte.

Antov era membro da assembleia legislativa da região de Vladimir, perto da capital Moscovo, e em junho passado envolveu-se numa controvérsia quando condenou os ataques de mísseis russos à Ucrânia em conversas no Whatsapp.

No entanto, o magnata pediu desculpa dias após a fuga e alegou ser um patriota e um apoiante da guerra.

A morte de Antov acrescenta-se à lista de bilionários russos que morreram em circunstâncias misteriosas desde o início da guerra.

Em setembro passado, o diretor executivo da Corporação russa de Desenvolvimento do Extremo Oriente, Ivan Pechorin, morreu após cair de um navio que navegava no mar do Japão, perto da ilha Russky.

No mesmo mês, o presidente da companhia petrolífera russa Lukoil, Ravil Maganov, 67 anos, morreu depois de cair da janela do hospital de Moscovo onde estava a ser tratado. O conselho de administração da Lukoil foi crítico em relação à campanha militar da Rússia na Ucrânia.