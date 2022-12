Bento XVI estará "muito débil" e "prevê-se que possa não durar muito mais tempo"

O Coordenador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Universidade Lusófona, José Brissos Lino, considera que as declarações do Papa Francisco e do Vaticano revelam que a saúde de Bento XVI está demasiado debilitada.

“Sem dúvida que o facto de ele [Papa Francisco] ter falado hoje [quarta-feira] é porque o estado de saúde dele [Papa emérito Bento XVI], com certeza, está muito débil e portanto prevê-se que possa não durar muito mais tempo”, afirma José Brissos Lino, em declarações à SIC Notícias.