Centenas de veículos colidiram numa ponte na China, esta quarta-feira de manhã. As imagens mostram a falta visibilidade que pode ter estado na origem do aparatoso acidente.



As equipas de resgate estimam que haja mais de 200 veículos envolvidos. Explicam também que as condições meteorológicas adversas podem estar na origem do aparatoso acidente.



De acordo com a comunicação social local, há a registar um morto e vários feridos que ficaram presos nos seus próprios veículos.