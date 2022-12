WhatsApp vai deixar de funcionar nestes telemóveis a partir de 31 de dezembro

O WhatsApp vai deixar de funcionar em versões desatualizadas do Android e do iOS já a partir de 31 de dezembro. Em causa está a introdução de novas funcionalidades de segurança. A maioria dos utilizadores da aplicação não precisa de se preocupar, porque os telemóveis com sistema operacional antigo e desatualizado é que serão afetados, segundo o Independent.

A transição acontece porque os sistemas operacionais em versões muito antigas são incapazes de suportar as mudanças mais recentes na estrutura do WhatsApp .

Após a data indicada, os utilizadores em causa deixam de receber novos recursos e atualizações de segurança e eventualmente o serviço deixará de funcionar. Ainda assim, serão informados desta transição.

O WhatsApp vai exigir que os smartphones tenham o sistema operativo iOS12 ou superior ou Android 4.1 ou superior.

Serão afetados quase 50 modelos de marcas como Apple, Samsung, Huawei e Sony: