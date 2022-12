Adeus 2023, olá 2022: voltar atrás no tempo a bordo de um avião

Enquanto todo o mundo se prepara para dar ou já deu as boas-vindas a 2023, há um grupo de pessoas a caminho de 2022. Sim, leu bem. Trata-se de um voo da United Airlines que partiu da Coreia do Sul, que já está em 2023, com destino a São Francisco, nos Estados Unidos, ainda em 2022.

O percurso do avião, que ainda está no ar à hora da publicação desta notícia, é o mais acompanhado no site Flight Radar. O UA858 saiu de Seul, na Coreia do Sul, às 00:35 do dia 1 de janeiro de 2023. A aterragem vai acontecer ainda em 2022, por volta das 17:00 (hora local) de São Francisco, nos EUA.

Os passageiros e tripulação deste voo vão “voltar atrás no tempo” devido aos diferentes fusos horários. A Coreia do Sul foi um dos primeiros países a entrar no novo ano, enquanto os EUA são dos últimos a receber 2023.