O momento em que os sinos do Vaticano anunciaram a morte de Bento XVII

O Papa emérito Bento XVI morreu este sábado aos 95 anos, anunciou o Vaticano. Joseph Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma. O funeral do Papa emérito Bento XVI vai realizar-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 9:30 locais, numa celebração presidida pelo Papa Francisco.

Pouco depois de ser conhecida a morte de Joseph Ratzinger, os sinos da Basílica de São Pedro soaram no Vaticano, a anunciar a morte do Papa emérito Bento XVI. Na Praça de São Pedro circulavam turistas, como habitualmente, que desta forma ficaram a saber do falecimento do Sumo Pontífice.

O velório do Papa emérito Bento XVI terá lugar a partir de segunda-feira, 2 de janeiro, na Basílica de São Pedro do Vaticano, informou a Santa Sé.