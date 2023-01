Tiroteio na madrugada da passagem de ano faz dois mortos na Florida

A polícia de Ocala, no centro do Estado norte-americano da Florida, indicou que está a investigar um tiroteio com "múltiplas vítimas" ali ocorrido na madrugada deste domingo.

As autoridades de Ocala, localidade situada cerca de 130 quilómetros a noroeste de Orlando, no condado Marion, precisaram que houve dois mortos e quatro feridos, mas não forneceram informação sobre se há suspeitos detidos pelo crime.

As vítimas mortais foram identificadas como Davonta Harris, de 30 anos, e Abdul Hakeem Van Croskey, de 24 anos, segundo um comunicado policial.

Entretanto, os feridos encontram-se estáveis, internados em centros hospitalares do condado Marion, indicou a nota de imprensa.

A polícia referiu ainda que havia cerca de uma centena de pessoas no local, no momento em que se deu o tiroteio, sobre o qual não adiantou mais pormenores.

Na sua conta da rede social Twitter, a polícia pediu à comunidade para se manter afastada da área, enquanto os detetives investigam o crime.