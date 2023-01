Todas as localidades do Mundo já estão em 2023

Todas as localidades do mundo estão em 2023. O continente Americano foi o último a festejar a entrada no Novo Ano.

Em Times Square em Nova Iorque, os desejos na hora de celebrar a entrada no novo ano não foram muito diferentes daqueles que pedimos deste lado do mundo.

No México o fogo de artifício há semelhança do resto do mundo foi figura central, assim como no Brasil, na praia de Copacabana no Rio de Janeiro.

O Arco do Triunfo em Paris serviu de ecrã para as projeções e os Campos Elísios encheram-se para festejar o fim de 2022 e o início do novo ano.